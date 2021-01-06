Инцидент произошёл 2 января 2021 в одной из квартир жилого дома по бульвару Ногина в Твери. Пьяный 22-летний местный житель подрался с товарищем.Бил ногами. От тупых травм живота пострадавший скончался на месте.О происшествии сообщает СУ СК РФ по Тверской области. В ведомстве поясняют, что в данный момент молодому человеку уже предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего.Если вина в суде молодого человека будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.