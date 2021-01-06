Все новогодние праздники на дорогах регионах Госавтоинспекция проводит мероприятия в рамках «Контроля трезвости». Промежуточные итоги публикуются каждые сутки, так по сообщению пресс-службы ведомства, 5 января 2021 года в Твери и области несколько мобильных групп автопатрулей проверяли участников дорожного движения. Всего за время проведения мероприятия в области было остановлено 14 водителей с признаками опьянения, 2 из которых передвигались на авто в Твери. В отношении всех нарушителей составлены необходимые административные материалы.ГИБДД Тверской области напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения (впервые) наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.Если увидите пьяного за рулём, звоните по телефону полиции 02, 102 или 112.