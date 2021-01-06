Тверской городской музейно-выставочный центр 7 января подготовил для жителей и гостей Твери праздничную программу в честь Рождества.С 11.00 до 17.00 для самостоятельного просмотра в лекционно-выставочном зале открыта выставка «Шелковый ветер».В 12.00 пройдёт экскурсия по экспозиции.В 11.00 начнется мастер-класс «Ангел», в 12.30 – начало музыкальной программы.В 14:00 в малом выставочном зале пройдет экскурсия по выставке «Венецианский карнавал».В 15:30 также в малом выставочном зале будет организована интерактивная программа «Коляда».Такую программу Центра в официальном релизе распространила пресс-служба Правительства региона.Чтобы посетить мероприятия, необходимо заранее записаться по телефону 8 (4822) 34-48-52 добавочный *118 или 8-919-066-96-15.Не забывайте о соблюдении масочного режима, при посещении мероприятия ношение маски обязательно.