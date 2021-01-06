18-летнего жителя Твери Василия Николаева ищут с 26 декабря. До сегодняшнего времени его местонахождение неизвестно. Об этом на официальной странице в соцсети сообщает «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Тверь».Приметы пропавшего подростка: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет: куртка коричневая, чёрные спортивные штаны, черные ботинки с синей подошвой, темно-синяя вязанная шапка. С собой коричневая сумка поясная.Всех, кто обладает информацией о местонахождении молодого человека, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.