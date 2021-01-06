Более 11 тысяч жителей Тверской области заболели ОРВИ за минувшую неделю с 28 декабря по 3 января. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор в своём еженедельном отчете.В документе, в частности, говорится, что «превышения пороговых значений среди совокупного населения области не отмечено». Случаев гриппа в регионе за минувшую неделю не зарегистрировано.Основными возбудителями ОРВИ являются вирусы не гриппозной этиологии, заявили в ведомстве. Роспотребнадзор напоминает, что в условиях растущей заболеваемости коронавирусом, следует внимательно отнестись к профилактике гриппа.Грипп - это острое, инфекционное заболевание, вызываемое вирусной инфекцией. Он, так же как и коронавирус, опасен своими осложнениями (пневмония и пр.) Имеет сходную клиническую картину с COVID-19.Поэтому, при появлении симптомов заболевания (недомогание, повышение температуры и пр.) важно не заниматься самолечением, а вызвать доктора.Одним из самых эффективных методов профилактики гриппа остаётся прививка, правда, сейчас прививаться уже поздно, а вот по осени, согласно данным статистики, прививки против гриппа в Тверской области сделали более 614 тысяч человек.