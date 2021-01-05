На парковке для инвалидов в одном из мест вдоль бывшей ткацкой фабрики на проспекте Победы в Твери неожиданно возникла немалая куча грязного снега. Постарались, судя по всему, коммунальные службы. Фото со снежной горой на парковке выложили в паблике \\"Подслушано у водителей. Тверь\\".Факт вызвал бурный отклик у участников сообщества в соцсети.Правда, участников обсуждения больше волновал не факт заваливания снегом парковки для инвалидов, а несколько другие вещи. Кто-то ехидно заметил, что парковок для инвалидов поустанавливали больше, чем самих инвалидов в городе.- Там этих парковочных мест для инвалидов через каждые 3 метра вдоль всей фабрики. Не преувеличивайте! – прокомментировала одна девушка.Кто-то углубился в тему инвалидности и вождения.Кто-то шутил:- Надеюсь внутри сугроба все живы!!!В общем, мнений было много. Яма как то даже отошла на второй план.Однако все-таки в одном комментарии мужчина отметил, что кучу сгребли, чтобы позже убрать.