Сотрудники подразделений Тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона сегодня весь день помогают энергетикам. Спасатели пилят деревья и ветки, упавшие на ЛЭП и мешающие их чинить.Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, спасатели расчищают просеки линий электропередач от деревьев, которые могут в ближайшее время рухнуть под тяжестью снега.В Главном управлении МЧС России по Тверской области развернут оперативный штаб, осуществляется координация группировки, задействованной в ремонтных работах.Напомним, что 4 января в Верхневолжье обильный снегопад спровоцировал повреждения на ЛЭП и проблемы с электроснабжением.Сегодня продолжается работа по устранению повреждений, в ряде пострадавших муниципалитетов полностью восстановлено электроснабжение.МЧС рекомендует: если у вас неожиданно отключили электроэнергию, выдерните вилки всех электроприборов (особенно холодильника) из розеток.После восстановления электроснабжения не спешите всё включать. Убедитесь, что свет не моргает, подождите несколько минут.Внимательно следите за сообщениями местных властей и энергоснабжающих компаний.В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101).Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.