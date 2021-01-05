Тверской центр «Мой бизнес» на своем сайте запускает платформу для обучения основам предпринимательства - НачниБизнес69.рф.Здесь можно узнать о выборе системы налогообложения, разнице между организационно-правовыми формами и получить советы по созданию бизнес-плана.Напомним, что центр «Мой бизнес» в Твери был создан на средства федерального бюджета в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Один из аспектов работы центра - это как раз консультативная помощь начинающим бизнесменам.- Чем больше успешных предпринимателей - тем крепче экономика нашего региона, - сказал губернатор Игорь Руденя в конце декабря на встрече с предпринимателями-выпускниками образовательных программ центра.Губернатор также пообещал поддержку молодым бизнесменам.Как сообщает областное правительство, в образовательных проектах центра в 2020 году поучаствовало 795 человек.