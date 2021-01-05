Ближе к вечеру 5 января в Нелидовском городском округе, Ржевском и Бежецком районах, Весьегонском, Западнодвинском и Сандовском муниципальных округах уже восстановлено энергоснабжение. В домах свыше 8000 потребителей дали свет. Об этом сообщают областное правительство и компания \\"Россети Центр\\".Напомним, что еще сегодняшним утром, 5 декабря, ситуация была совсем другая - гораздо хуже. Об этом, в частности, в докладе-справке информировал Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.К обеду было полностью восстановлено электроснабжение в четырех муниципалитетах. Сейчас ремонтные работы по починке линий электропередач завершаются в Калязинском, Кимрском, Лихославльском и Максатихинском районах.Кипит работа в Кимрском, Рамешковском, Калининском районах и Кашинском и Осташковском городском округе.Сообщается, что всего в Верхневолжье устраняют повреждения на ЛЭП и подстанциях 128 аварийных бригад: 515 человек и 179 единиц техники. В том числе - из соседних регионов. Отметим, что вчера сил и средств у энергетиков было меньше. 4 января в регионе действовало 90 бригад.Напомним, что повреждения на ЛЭП спровоцировал обильный снегопад. Плюс к тому же были небольшие перепады температуры, которые привели еще и образованию льда на электролиниях.Энергетики уверяют, что готовились к \\"удару\\" стихии заблаговременно. С 2 января Тверской филиал «Россети Центр» функционировал в режиме повышенной готовности, а с 4 января был введен особый режим работы. Мобилизованы все силы и средства.В регионе был экстренно организован и действует оперштаб для контроля ситуации.Губернатор Игорь Руденя поручил минлесхозу и министерству энергетики и ЖКХ региона во взаимодействии с ГУ МЧС России по Тверской области оказать необходимое содействие энергетикам тверского филиала «Россети Центр».В Верхневолжье продолжает вестись мониторинг метеорологической и оперативной обстановки.Сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях на ЛЭП и других энергообъектов можно по единому бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.