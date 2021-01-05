В Ржеве у местной жительницы из автомобиля похитили аудиосистему и акустическую полку примерно на 15000 рублей. Однако вор радовался недолго.Как сообщили в УМВД России по Тверской области, его уже задержали ржевские полицейские.Подозреваемым в преступлении оказался неработающий ранее судимый за похожую кражу 26-летний ржеветянин.Он не стал ломать комедию и признался в содеянном правонарушении.Владелице машины повезло. Вор не успел никак распорядиться украденным, все будет возвращено женщине.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.