Областное правительство сообщило, что в регионе восстановлено энергоснабжение потребителей на основной сети. Напомним, что многие ЛЭП были повреждены из-за снегопада, обрушившегося на Верхневолжье 4 января.Электроснабжение восстановили в Нелидовском городском округе, Ржевском районе, Западнодвинском и Сандовском муниципальных округах. Свет вернулся в дома свыше 8000 граждан.Однако это далеко не все территории, где в следствие обильного снегопада были повреждены линии электропередач и возникли проблемы с электроснабжением.Как ранее сообщала пресс-служба компании \\"Россети Центр\\", в числе наиболее пострадавших муниципалитетов оказались Кимрский, Калининский, Калязинский, Ржевский, Кашинский и Осташковский районы. При этом энергетики уверяют, что готовились к удару стихии заблаговременно.Сегодня они увеличили количество задействованных в устранении повреждений на ЛЭП и подстанциях бригад. Если еще вчера их было 90, то сегодня днем - уже 128. Сообщается, что всего в аварийно-восстановительных работах участвует 515 человек и 179 единиц техники. В том числе - из соседних регионов.Опять же по информации областного правительства, сейчас ведутся ремонтные работы на распределительной сети.В Тверской области действует оперативный штаб. Он координирует работу служб и держит ситуацию на контроле.Ранее губернатор Игорь Руденя поручил региональным минлесхозу и министерству энергетики и ЖКХ вместе с ГУ МЧС России по Тверской области оказать содействие энергетикам в восстановительных работах.Заметим, что снегопад, обрушившийся на Верхневолжье 4 января, сопровождался перепадом температур. В итоге этого лед и налипший снег создали экстремальную нагрузку на линии электропередачи. Многие ЛЭП были повреждены.Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220.