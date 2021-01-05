По данным оперштаба Тверской области на 5 января 2021 года в регионе 226 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 23416 случаев заражения COVID-19.Выздоровели на 5 января 18484 человека (+205).Изолированы 4470 больных (+18), умерли 462 человека (+3).Безусловный лидер по числу заболевших среди муниципалитетов региона – Тверь. В областной столице на 5 января выявлено 7550 случаев заражения ковида (+93 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1752 (+22),Ржев - 1417 (+5),Вышневолоцкий городской округ - 1355 (+3),Торжок - 1137 (+7),Кимры - 1054 (+6),Калининский район - 929 (+16).За весь период пандемии число проведенных лабораторных исследований достигло 461894, в том числе за последние сутки их проведено 3644.