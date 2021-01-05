Да-да, в стремительно растущем спальном микрорайоне областной столицы возле одного из панельных домов объявился представитель семейства ястребиных. То, что на дереве рядом с многоэтажкой сидит хищная птиц заметил и запечатлел один из жителей. Фото и ссылку на видео мужчина выложил в группе Facebook \\"Птицы Тверской области\\".Ему на глаза попался ястреб-перепелятник. Мужчина разбирается в птицах и сходу определил, что это самка.Ястреб-перепелятник - мелкий пернатый хищник. Причем самки почти в два раза крупнее самцов. Если особь мужского пола весит в среднем около 170 грамм, то женская - 250-300 грамм. Крыло самки не превышает 22 см в длину, у самца - 20 см. Туловище в среднем составляет 38 см.Это стремительный, ловкий, отважный и расчетливый охотник. Его добыча - это в основном мелкие лесные и равнинные птицы.Что интересно живущие в европейской части перепелятники обычно отправляются на зимовку в Средиземноморье, а также на юг или юго-восток в Азию, некоторые летят на север Африки.Встретить этого маленького, но гордого ястреба в Твери - удача.Вообще же ареал перепелятника необычайно широк. Они живут и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Европе, и в Афганистане и даже в таких труднодоступных местах, как Гималаи и Тибет.