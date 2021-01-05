Вчера на автотрассе Тверь- Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Бежецком районе случилась авария. Трезвый водитель на иномарке Renault Logan не смог вписаться в довольно крутой поворот и вылетел с дороги.По информации УГИБДД России по Тверской области, перед опасным поворотом установлен предупреждающий дорожный знак, водитель был трезв, машина - на зимней резине. Возможно, находившийся за рулем человек просто не рассчитал скорость.Кроме того, как предупреждал 4 января региональный главк МЧС, в Тверской области сильная гололедица. Водителям стоит быть осторожными на дорогах и сегодня.К несчастью, в ДТП пострадал человек. 59-летняя пассажирка иномарки получила переломом лодыжки. Ей оказали помощь в Бежецкой ЦРБ.