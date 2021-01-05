На сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России появилась справка-доклад о ситуации с нарушениями электроснабжения в Тверской области на утро 5 января. По этой информации, электричество не восстановлено в семи муниципалитетах региона.- Без электричества остается часть бытовых пользователей в 1028 населенных пунктах Калининского, Бежецкого, Кашинского, Рамешковского, Кимрского, Весьегонского, Сандовского районов, - сообщается в справке-докладе САЦ Минэнерго России по данным на 7:00.В сообщении также отмечено, что электричества нет у свыше 18700 жителей этих территорий.Центр также информирует, что в экстренных работах по восстановлению электроснабжения задействовано 90 бригад: 346 специалистов и 128 единиц техники.Еще вчера поступала другая информация. 4 января сообщалось, что из-за спровоцировавшего повреждения на ЛЭП снегопада без электричества остались жители части населенных пунктов в пяти районах Верхневолжья.Напомним также, что глава региона поручил ответственным министерствам оказать всю необходимую помощь энергетикам.