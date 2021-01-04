Губернатор Игорь Руденя поручил ответственным министерствам и ведомствам оказать всю необходимую помощь энергетикам в восстановлении поврежденных мокрым снегом электросетей.Напомним, 4 января из-за обрушившегося на регион мокрого снега отключенными от электричества оказались около 3,5тысяч человек в 310 населенных пунктах Тверской области.Энергетики тверского филиала «Россети Центр» в авральном порядке восстанавливают порванные линии электропередачи. Оказать им содействие поручено региональным Минлесхозу и Министерству энергетики и ЖКХ. Работа ведется во взаимодействии с главком МЧС по Тверской области.