Возможно, скоро мы сможем насладиться зимним морозом: вслед за сыростью и снегопадами в Тверскую область идет похолодание. По данным Тверского гидрометцентра (на вечер 4 января), к концу недели в регионе столбик термометра может упасть до -12 градусов.Холодать начнет с сочельника, 6 января. В ночь до -6, днем -1...-5. На Рождество будет -5..-10 градусов, и днем, и ночью. Температуру от -7 до -12 обещают нам на пятницу, 8 января.Осадки, которые так разбушевались 4 января, немного поутихнут. Со среды, 6 января, на небе возможны прояснения. Но снег местами будет идти каждый день.