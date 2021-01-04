Уставших от бесконечного новогоднего застолья жителей Тверской области на праздничную программу приглашает Торжок. Разнообразные мероприятия для гостей города приготовил ВИЭМ - Всероссийский историко-этнографический музей.5 января в торжокском «Доме России» (ул. Луначарского, д.3) состоится новогодняя музыкальная программа «Заблудившийся снегопад» и экскурсия. Начало - в 16:00.Ежедневно до 12 января в Новоторжском кремле идут интерактивные экскурсии «Дозор с дружинником». Экскурсии стартуют в 11:00 и 13:00 часов.6 и 8 января в Новоторжском кремле запланирована интерактивная программа «Битва скоморохов». Начало - в 15:00.6,7 и 8 января в музейных рядах (пл. 9 января, д.2) работает экскурсия «Бедный принц». Гостей проведут по выставке «Святочные истории». Начало экскурсий - в 12:00 и 14:00.А 9 января в гостинице Пожарских (ул. Дзержинского, 48) жители и гости города будут провожать праздники. «Прощание с елочкой» - так называется программа с участием руководителя студии «Знаки сезонников» Леши Зинатулина. Начало - в 17:30. В программе - «Бриллиантовая елка с Дарьей Пожарской» и премьера спектакля «Святочные рассказы» Леши Зинатулина.Билеты на все мероприятия можно забронировать по телефону: 8 (919) 061-18-49.Важно помнить: в общественных местах необходимо соблюдать правила безопасности: держать социальную дистанцию и обязательно носить маски или респираторы.