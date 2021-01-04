В понедельник, 4 января 2021 года, на Тверь и область обрушился снегопад. Снег в областной столице начался рано утром и усилился к полудню. Согласно данным популярных метеосайтов, особо интенсивными осадки в Твери должны быть в период с 14 до 20 часов.Температура воздуха днем держится около нулевой отметки, снег идет мокрый. Он обильно налипает на провода и деревья. Но к 15:00 сообщений о серьезных авариях от энергетиков не поступало. Напомним, в режим повышенной готовности они перешли 2 января.Утром 4 января очевидцы сообщали «КП»-Тверь», что автомобильные дороги заметает. В частности, это касалось трассы М-10 в направлении Тверь - Санкт-Петербург.- Дорожной техники от Твери до Торжка не видели, обстановка на трассе достаточно сложная, снега много, - сообщали автомобилисты.В сети также появились сообщения о снежной каше на дороге Тверь-Ржев. Но позже в тверском паблике «Подслушано у водителей» очевидец говорил, что наблюдал снегоуборочные машины, которые чистили снег на участке от Зубцова до Ржевской трассы. Еще три машины коммунальщиков заметили чистящими дороги в Старицком районе.Напомним, региональный главк МЧС также предупреждал сегодня водителей о гололедице на дорогах. По данным Гидрометцентра, она может угрожать безопасности дорожного весь день 4 января и следующей ночью.Твери гололедица на дорогах вряд ли грозит - проезжая часть в на большинстве участков обработана реагентами.Сайт Тверского гидрометцентра сообщает, что осадки в регионе продолжатся 5-8 января. В Твери к ночи на 5 января снег должен стихнуть.