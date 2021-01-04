Редкую птицу – воробьиного сыча – сфотографировали работники Центрально-лесного государственного заповедника, что в Нелидовском районе Тверской области. Сыча удалось «щелкнуть» в Центральной усадьбе заповедника.Воробьиный сыч – пичуга весьма примечательная. Во-первых, редкая. Этот вид занесен в Красную книгу Тверской области. Во-вторых, воробьиный сыч назван так неслучайно: он крошечный, вес взрослого самца обычно не превышает шестидесяти граммов! Согласитесь, совсем не такого масштаба птицу мы представляем при слове «сыч».Тем не менее, воробьиный сыч – грозный хищник. Примечательно, что в отличие от некоторых других сов, охотится он не только ночью, но даже днем и в сумерках. Его обычная добыча – мелкие млекопитающие (например, полевки). Отчаянная пичуга может напасть даже на жертву примерно одного с ним размера! Не чурается сычик иногда полакомиться и пернатыми собратьями – синицами, снегирями или воробьями, в честь которых он назван.Воробьиный сыч – гурман. Большинство сов заглатывают жертву целиком. Но не таков наш сычик. Он любит выклевывать самое лакомое, а остатки просто бросает. По таким следам жизнедеятельности и можно определить, где он гнездится.- Орнитологи чаще встречаются со следами жизнедеятельности этой маленькой совы, нежели видят ее воочию, - отмечают в Центрально-лесном государственном заповеднике.Поэтому фото воробьиного сыча, сделанные работниками заповедника, - большая удача. Птица подпустила людей довольно близко, снимки получились качественными и детальными.