По данным оперштаба Тверской области на 4 января 2021 года в регионе 228 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 23 190 случаев заражения COVID-19.Выздоровели на 4 января 18 279(+198).Изолированы 4 452 человека (+27), умерли 459 человек (+3).Безусловный лидер по числу заболевших среди муниципалитетов Тверской области – Тверь. В областной столице на 4 января выявлено 7457 случаев ковида (+92 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район 1730 (+19)Ржев 1412 (+6)Вышневолоцкий городской округ 1352 (+4)Торжок 1130 (+30)Кимры 1046 1048 (+2)Калининский район 913 (+9).За весь период пандемии число проведенных лабораторных исследований достигло 458 250, в том числе за последние сутки их проведено 1580.