Утром 4 января на Тверскую область обрушился снегопад: автомобильные дороги заносит снегом. Обильные осадки начались местами еще накануне и продолжились утром понедельника. По сообщению очевидцев, трассу М-10 в направлении Тверь - Санкт-Петербург заметает.- Дорожной техники от Твери до Торжка не видели, обстановка на трассе достаточно сложная, снега много. Справа на дороге в сторону Питера колея накатана, слева просто сугроб - сообщили \\"КП\\"-Тверь\\" автомобилисты.Мокрый снег налипает на деревья и провода. Напомним, 2 января энергетики перешли в режим повышенной готовности в связи с непогодой. На утро 4 января никаких сообщений о серьезных авариях на сетях от них не поступало.Кроме снегопада, дороги сегодня опасны еще и гололедицей, об этом предупреждают МЧС и Гидрометцентр.