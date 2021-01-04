Три человека пострадали в аварии с темя машинами в Калязинском районе Тверской области. На 80-м километре дороги Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец столкнулись кроссовер \\"Mitsubishi\\", грузовик \\"МАЗ\\" и \\"УАЗ Патриот\\".По информации региональной Госавтоинспекции, аварию спровоцировал водитель \\"Mitsubishi Outlander\\". По какой-то причине он вылетел на встречку и врезался в фургон \\"МАЗ\\", ехавший порожняком. Грузовичок от удара опрокинулся на бок и в него влетел \\"УАЗ Патриот\\", который двигался по дороге за \\"Аутлендером\\".Все трое пострадавших - водитель и двое пассажиров - находились в японском кроссовере. Их госпитализировали до приезда экипажа ДПС. В ГИБДД сообщают, что детей среди пострадавших нет.Известно также, что водители \\"МАЗа\\" и \\"УАЗа\\" были трезвы. Дорога была обработана против гололедицы. И \\"Mitsubishi\\", и \\"УАЗ\\" были переобуты в зимнюю резину.Напомним, по сообщению МЧС, 4 января днем м 5 января ночью на дорогах местами возможна сильная гололедица.