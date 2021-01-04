Региональный главк МЧС предупреждает водителей: в Тверской области сильная гололедица. Опасная ситуация на дорогах сохранится, как минимум, весь день 4 января и в ночь на 5 января.После новогодней оттепели в регионе холодает. По данным Гидрометцентра, 4-5 января 2021 года в Тверской области будет 0...-5 градусов и осадки. Такая погода способствует появлению наледи.В МЧС предостерегают водителей от поездок на личном авто. Если же сесть за руль пришлось, строго соблюдайте скоростной режим и будьте предельно внимательны на дороге, особенно - на \\"зебрах\\" и перекрестках.Напомним, в случае чрезвычайной ситуации, спасателей, полицию или медиков можно вызвать по телефону 112.\\"КП\\"-Тверь\\" также публиковала полный список телефонов и графики работы различных служб, которые могут пригодиться в праздники.