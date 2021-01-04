Задержан и помещен в изолятор житель Фировского района Тверской области, который 1 января 2021 года зарезал собутыльника. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.В новогодние праздники традиционно увеличивается число убийств на бытовой почве, виной чему алкоголь. Так вышло и в этот раз. Празднуя наступление нового года, житель поселка Комсомольский повздорил с собутыльником и пырнул его ножом. Мужчина скончался в больнице.Что не поделили приятели– не сообщается. Региональный СК ограничивается информацией, что трагедия произошла «на почве внезапно возникших неприязненных отношений».Подозреваемого поместили под стражу 3 января. Уголовное дело заведено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье – 15 лет строгого режима. Расследование дела ведет Вышневолоцкий межрайонный следственный отдел СУ СКР по Тверской области.