По факту гибели при пожаре пятилетней девочки Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности.Напомним, трагедия произошла поздно вечером, 2 января, на улице Садовой в Ржеве. Пострадавшую девочку спасатели вынесли из горящего дома и передали медикам. Ребенок скончался в больнице.- Причина смерти девочки будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, назначенной в рамках расследования уголовного дела. Причина возгорания будет выясняться в ходе пожарно-технической судебной экспертизы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.Также, по факту гибели ребенка проверку проводит прокуратура Тверской области.