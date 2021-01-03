Стало известно, когда в Твери состоится прощание с известным шоуменом и музыкантом Родионом Чеховым.\\"Сегодня скончался в реанимации от инфаркта на фоне короновируса мой друг, артист, шоумен, ведущий праздников светлый, позитивный Родион Чехов\\", - написала на своей странице в соцсети певица Светлана Королева 2 января.43-летнего музыканта, участника группы Михаила Круга \\"Попутчик\\" не стало рано утром.Родные сообщают, что Родион Чехов заболел коронавирусом еще в декабре. Болезнь протекала тяжело. Музыкант скончался в реанимации ОКБ.У него остались двое детей двух и пяти лет.Прощание с Родионом Чеховым состоится 5 января на кладбище в Дмитрово-Черкассах. Сбор на центральной площади у часовни в 10:15 утра.