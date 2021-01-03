В Твери на проспекте Николая Корыткова в начале 2021 года повесили новые адресные таблички. Об этом сообщили жители в местной группе в соцсети.Напомним, ранее проспект в Пролетарском районе Твери носил название \\"50 лет Октября\\". 15 декабря 2020 года на очередном заседании Тверской городской Думы депутаты проголосовали за его переименование в проспект Николая Корыткова.Николай Корытков в должности первого секретаря Калининского обкома партии плодотворно руководил регионом в советское время - с 1960 по 1978 годы. По его инициативе началась активная работа по электрификации региона, строились микрорайоны, были открыты агропредприятия и заводы в нескольких районах, создана ГРЭС, областная клиническая больница и т.д.