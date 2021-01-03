По данным оперштаба Тверской области на 3 января в регионе 229 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 22 962 случая заражения COVID-19.Выздоровели на 3 января 18 081(+104).Изолированы 4 425 человека (+125), умерли 456 человек (0).Безусловный лидер по числу заболевших среди муниципалитетов Тверской области – Тверь. В областной столице на 3 января выявлено 7 365 случаев Ковида (+53 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район 1711 (+48)Ржев 1406 (+14)Вышневолоцкий городской округ 1348 (+5)Торжок 1100 (+7)Кимры 1046 (+3)Калининский район 904 (+6).За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 456 670, в том числе за последние сутки их проведено 1329.