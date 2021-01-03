Госавтоинспекция Тверской области продолжает проверки водителей на состояние опьянения. Участников дорожного движения проверяют несколько мобильных автопатрулей.За время мероприятия 2 января 2021 года в Верхневолжье остановлено 32 водителя с признаками опьянения, восемь из них - в Твери.Отметим, что в период новогодних праздников \\"Контроль трезвости\\" проходит ежедневно. 1 января 2021 года остановлено 29 водителей с признаками опьянения, 31 декабря 2020 года - 20 водителей.В отношении всех нарушителей составлены необходимые административные материалы.