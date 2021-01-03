ЧП произошло в Ржеве Тверской области поздно вечером 2 января. В результате пожара в доме на улице Садовой, 9 погибла пятилетняя девочка.На место выезжали ПСЧ-12 и ПСЧ-62 города Ржева.Как стало известно \\"КП\\"-Тверь\\" в момент происшествия девочка была дома одна. Прибывшие на место пожарные передали пострадавшую медикам. Ребенка доставили в ЦРБ Ржева, где она скончалась.По поручению прокурора области Ржевской межрайонной прокуратурой проводится проверка по факту ЧП на предмет исполнения родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних.Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.На месте работают следователи и полицейские. Опрошены очевидцы и свидетели трагедии.- Точная причина смерти ребенка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.