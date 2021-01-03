ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что в течение суток 3 января на территории региона ожидается сильная гололедица.Днем, в воскресенье, температура воздуха -4... +1, ночью -6... -1. На 4 января синоптики обещают безветреную переменчивую погоду. Днем - 0... -5 градусов с прояснениями. Не исключены осадки.Судя по прогнозу, в ближайшие несколько дней характер погоды существенно не изменится.Из-за погодных условий - мокрого снега, ледяного дождя и плюсовых температур - тверские энергетики переведены в режим повышенной готовности.К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 185 бригад, 695 человек производственного персонала, 304 единицы спецтехники.- 45 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью порядка 3,18 МВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов,- сообщает пресс-служба \\"Россети Центр\\" - \\"Тверьэнерго\\".Всего, на данный момент режим повышенной готовности действует в Орловской, Калужской, Смоленской и Тверской областях. Наблюдаются локальные отключения электричества. Ведутся восстановительные работы.ГУ МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности: обращайте внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходите места возможного их падения; не прячьтесь за рекламными щитами, баннерами, вывесками.Будьте предельно внимательны на дорогах, избегайте лишних маневров и соблюдайте скоростной режим.Сообщайте об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов по единому бесплатному телефону контакт-центра \\"Россети\\" 8-800-220-0-220.