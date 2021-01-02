Следователи Московского межрайонного следственного отдела Твери заключили под стражу женщину, которая накануне новогодней ночи зарезала собственного мужа.Произошло всё на бульваре Цанова областного центра.Как пояснила 60-летняя подозреваемая, днём, 31 декабря, у неё «внезапно возникли личные неприязненные отношения к своему супругу». Она взяла нож и дважды ударила им мужа. Мужчина скончался на месте.После изучения следователем предварительных обстоятельств преступления, женщину, по ходатайству перед судом, заключили под стражу.