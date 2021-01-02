Оперативным штабом Тверской области обнародована новая статистика по коронавирусу.Всего, по официальным данным, заболевших в регионе 22733 человека с начала эпидемии (+230 за сутки).4300 человек на карантине (+137), 456 умерли (0), 17977 выздоровели (+93).Проведено лабораторных исследований 455 341 (за сутки + 1195).А вот статистика по муниципалитетам:Тверь 7312 +67Конаковский район 1663 +23Ржев 1392 +8Вышневолоцкий городской округ 1343 +2Торжок 1093 +1Кимры 1043 +15Калининский район 898 +11Бологовский район 624 +29Лихославльский район 559 +5Осташковский городской округ 547 +7Торопецкий район 490Нелидовский городской округ 447Старицкий район 445 +2Бежецкий район 398 +5Кашинский городской округ 373 +1Максатихинский район 347 +1Калязинский район 368 +11Андреапольский муниципальный округ 313Торжокский район 259 +4Зубцовский район 228Западнодвинский муниципальный округ 222Весьегонский муниципальный округ 209Спировский район 230 +5Оленинский муниципальный округ 205Кувшиновский район 211 +9Селижаровский муниципальный округ 189 +1Рамешковский район 183 +1Ржевский район 179Кимрский район 149 +3Кесовогорский район 117Фировский район 111 +1ЗАТО Озёрный 95Краснохолмский муниципальный округ 92 +3Лесной муниципальный округ 84 +2Жарковский район 75Бельский район 64 +10Сонковский район 52 +2Пеновский муниципальный округ 48Сандовский муниципальный округ 31Молоковский район 28 +1Удомельский городской округ 17