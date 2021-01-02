Погибшего в смертельном ДТП председателя областной думы Ярославля Алексея Константинова похоронят в Тверской области, на кладбище в Кимрах.Сегодня, 2 января, проходит прощание с погибшим в Ярославле.В Кимрах прощание пройдёт 3 января.Напомним, 57-летний председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов погиб на 90-м км автодороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец. Его автомобиль «Хендэ Сантафе» столкнулся с «Маздой», под управлением 37-летней женщины. Константинов погиб на месте. Женщину госпитализировали. Она умерла в больнице.В причинах ДТП разбирается следствие.