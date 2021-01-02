Сегодня, 2 января, на дорогах Твери ожидается мокрый снег. С крыш домов возможно схождение наледи, что опасно для пешеходов.К вечеру снегопад закончится и начнется обледенение горизонтальных поверхностей — гололедица. Это создаст опасную ситуацию для автомобилистов и пешеходов.В ночь на 3 января температура начнёт снижаться с нынешнего нуля, до -4 градусов.Кстати, самым холодным день 2 января был в 2002 году, тогда температура опустилась до -31 градуса. А самым теплым этот день был в 2007 году, температура выросла до +3 градусов.Рекордные осадки выпали в 2019 году — 27 мм.Обратите внимание, что гололедица - это появление льда на горизонтальных поверхностях, а гололед - обледенение всех поверхностей.