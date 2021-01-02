Трагедия случилась накануне Нового года, 31 декабря.«Погибла Нина Мурзанова «Мура» - наш дежурный инфорг, работающий в том числе по самым сложным поискам - детским, лектор детской школы безопасности \\"Совёнок\\", наш верный друг и боевой товарищ», - говорится в сообщении на страничке в соцсети ВПСО «Сова».В трагическом ДТП погиб и сын Мурзановой Павел. Подробности ДТП не сообщаются, известно лишь, что семья отправлялась на отдых.Напомним, поисковый отряд «Сова» занимается поиском пропавших на территории Тверской области людей.