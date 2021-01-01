Минувшие сутки на дорогах региона дежурило несколько автопатрулей, которые проверяли автомобилистов на трезвость. По итогам задержали два десятка человек, севших за руль после того, как употребили алкоголь. Составлены административные протоколы.Напомним, управление автомобилем в нетрезвом виде наказывается административным штрафом в 30 тысяч рублей и лишением на 1,5 – 2 года водительских прав. Повторное нарушение или отягчающие обстоятельства ужесточают наказание.Областная Госавтоинспекция просит водителей сообщать о нетрезвых или вызывающих такое подозрение водителях по телефонам 02 или 102. Это поможет предотвратить трагедию на дороге.