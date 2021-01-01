Московский районный суд отказал удовлетворить прошение общества с ограниченной ответственностью о том, чтобы работа заведения общепита, расположенного на бульваре Цанова, возобновилась. 10 декабря двери ресторана на два месяца закрылись из-за обнаруженных санитарных нарушений. Владельцы стремятся обжаловать такое решение.В частности, в трех ресторанах, включая тот, что упоминался, не хватало тары для приготовления и хранения, на момент проверки в помещениях было грязно, работающий персонал не смог показать медицинские книжки. Рейды по заведениям проводили правоохранительные органы.За 60 дней популярные места отдыха горожан должны устранить недочеты в работе. Или пытаться оспорить решение юридической инстанции.