В сообществе областного поискового отряда «Сова» среди последних ориентировок есть информация о 61-летней Сергее Савине. 30 декабря мужчина в 21:30 вышел из кафе «Бобачево» на проспекте Победы и пропал. На данный момент о его местонахождении ничего не известно.Приметы: рост 1,7 м, среднее телосложение, лысина, густые брови, серые глаза.Из особых примет – шрам на внутренней стороне плеча.При себе был мобильный телефон.Также продолжаются поиски 34-летнего Алексея Клягина из города Конаково. 29 декабря 2020 года молодой человек выехал из Зеленограда в свой родной город. Но до Конаково не доехал, и где он сейчас находится – неизвестно.Приметы: рост 1,8, худощав.Особые приметы: сутулится при ходьбе.Мужчина нуждается в медицинской помощи!Мобильный с собой брал.Номера поисковиков, по которым можно позвонить и сообщить информацию: +7-915-721-45-15 и +7-980-624-65-97. Или 112.