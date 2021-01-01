По прогнозу нескольких сайтов с информацией о погоде, в том числе Гидрометцентра, 1 января 2021 года, сегодня в пятницу, в Тверском регионе будет от 0 до +3 с осадками в виде дождя и дождя со снегом. В 08:30 на улице около 0 градусов. Схожей погоды стоит ждать и 2 января, в субботу. Предсказания метеоусловий расходятся, начиная с 3 января, в воскресенье.3 января одни источники дают температуру воздуха 0, другие +1, третьи и вовсе до -3. Но все сходятся на том, что ожидается снег. Впрочем, так далеко заглядывать пока еще рано.31 декабря 2020 года МЧС предупредило о тумане на территории области.В этот же день в Твери из-за перепада температур на дорогах и улицах образовалась гололедица. Коммунальные службы усиленно боролись с проблемой.