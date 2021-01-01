В группе «Подслушано у водителей» в соцсетях появилось фото нового ночного сквера в микрорайоне «Южный», который расположен на улице Можайского на месте бывшего пустыря. На снимке видно, что территория отдыха ярко освещена, и в Новый год жители прогуливаются по новой зоне отдыха. Ее благоустройство закончилось в ноябре 2020 года.– Южный гуляет в новом парке, красота ребята, – написал в посте автор фото Кирилл Панкратов.Напомним, сквер на улице Можайского обустроили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь уложили дорожки, высадили деревья, построили три спортивных площадки, деревянные скамейки и урны в стиле лофт.А 27 декабря в сквере тестировали работу фонтана. Несмотря на то, что на улице зима, запуск воды на короткое время прошёл успешно.Будем надеяться, что гуляния тверичане в новогоднюю ночь прошли без эксцессов.С наступившим 2021 годом!