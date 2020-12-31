С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года на дорогах Твери и области сотрудники Госавтоинспекции будут ловить пьяных водителей. О старте рейда «Контроль трезвости» сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тверской области.Госавтоинспекция напоминает, что за повторную езду в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. Максимальное наказание – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.ГИБДД просит сообщать о неадекватных действиях водителей, нарушениях правил дорожного движения, фактах управления транспортом в состоянии опьянения по телефонам полиции: «02», «102» или «112».