В Новый год в Твери будут ездить два автобусных маршрута «Транспорта Верхневолжья».В ночь с 31 декабря на 1 января два маршрута городского общественного транспорта Твери и Калининского района продолжат свою работу: №20 «Энергоремонт – Мигалово» и №43 «Университет – Микрорайон «Южный-Д» – Университет».По обоим маршрутам автобусы будут курсировать с 22:00 31 декабря до 6:00 1 января с интервалом в 20 и 40 минут соответственно.В транспортной кампании поясняют, что в новогодние праздники общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.Информацию о расписании и маршрутах можно узнать в приложении «Волга», на сайте или по телефону 8-800-350-00-99.