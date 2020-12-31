В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 31 декабря 2020 года, 236 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 22 242 случая заражения COVID-19.Выздоровели на 31 декабря 17 626 человек (+237 за последние сутки).Изолированы 4190 граждан (-9), умерли 453 человек (за последние сутки +3).Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 31 декабря выявлено 7156 случаев ковида (+57- за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1635 (+1),Ржев - 1382 (+10),Вышневолоцкий городской округ - 1322 (+9),Торжок - 1085 (0),Кимры 1018 (+12),Калининский район 874 (+7).За весь период в регионе проведено 452437 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки -4387.