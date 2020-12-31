Днём 31 декабря Тверь превратилась в каток. Прошёл ледяной дождь, улицы покрыты коркой, горожане жалуются в соцсетях. Но не надо думать, что власти этого не заметили.АдминистрацияТвери распространила официальное сообщение, в нем, в частности, говорится:« В ночь на 31 декабря из-за резкого перепада температур и прошедшего ледяного дождя на многих улицах города образовалась сильная гололедица.В связи с этим в дневную смену МУП «ЖЭК» уделяется особое внимание устранению скользкости дорог и их противогололёдной обработке.Работают 36 единиц техники, в том числе 9 на обработке дорог песком, 7 – на обработке противогололёдными реагентами, 8 – на обработке тротуаров.Ручную уборку улиц в городе производили более 130 дворников МУП «ЖЭК».Во избежание ДТП автовладельцам Твери рекомендовано проявлять особую осторожность на дорогах и по возможности воздерживаться от поездок по городу днём.