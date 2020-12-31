Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Новым годом и Рождеством.Поздравительные слова он высказал в специальном видеообращении, распространённом пресс-службой правительства региона.Особое внимание и слова благодарности глава региона адресовал врачам, соцработники, волонтерам, тем, кто работает в ковидных госпиталях, спасая жизни.В поздравлении в частности говорится:«В уходящем году жители Тверской области столкнулись с непростыми испытаниями. Но благодаря самоотверженному труду наших медицинских и социальных работников мы возвращаемся в новом году к нормальной жизни.Жители Верхневолжья продемонстрировали единство и сплочённость, выдержку и солидарность, ответственность за судьбу своих родных и близких, друзей и коллег по работе.Выражаю искреннюю благодарность работникам медицинских, социальных и образовательных учреждений, сотрудникам правоохранительных органов, волонтёрам, коллективам предприятий, частным предпринимателям, – всем нашим гражданам, кто в уходящем году проявил лучшие человеческие и деловые качества, внёс свой вклад в сохранение и развитие нашей Тверской области.Дорогие друзья!Новогодние и рождественские праздники мы всегда проводим в кругу самых близких и родных людей, окружая их теплом и заботой.Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов в новом году.Пусть в каждом доме, в каждой семье в 2021 году будет много добрых событий.Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!»