Утром, 31 декабря, отправившись по предновогодним делам, выйдя из домов, жители Твери обнаружили, что пройти-то почти невозможно. Тротуары покрыты ледяной коркой. Очень скользко и без коньков просто никак.Поскольку коньки - не вариант, многие передвигаются по делам мелкими перебежками и постят фото с комментариями недовольства в соцсети:-Не пройти! Сплошной каток. Ночью выпал ледяной дождь...Напомним, накануне Нового года в Тверь пришла оттепель. В Новогоднюю ночь столбик термометра будет держишься около отметки в ноль градусов.Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!