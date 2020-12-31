С начала пандемии коронавируса губернатор Тверской области Игорь Руденя на людях в защитной маске не появлялся. Чем немало смущал общественность. Ведь в регионе растёт число заболевших ковидом, действует постановление, подписанное самим главой региона, касающееся обязательного ношения этого средства индивидуальной защиты.На итоговой пресс-конференции журналистам Игорь Руденя пояснил, он уже привился от коронавируса, прививка, он уверен, работает, поэтому он появляется на людях «с человеческим лицом».Но... свершилось, на встрече с детворой в рамках проекта «Елка желаний» губернатор был в маске. Нет, детвора не пожелала, чтоб он надел маску, хотели - экскурсию по воинской части. Но губернатор в эту самую воинскую часть прибыл в маске.Итак, об акции: участниками акции «Елка желаний» – стали Дима Старков, Аксинья Морозова и Иван Румянцев. Шары с пожеланиями ребят были сняты с новогодней елки на итоговой пресс-конференции Игоря Рудени 24 декабря 2020 года.Восьмилетний Дима Старков мечтал побывать с экскурсией в воинской части. Желание Димы исполнилось – вся его семья вместе с губернатором посетила воинскую часть № 53956 Западного военного округа. Был осмотр части, техники, экскурсия, фото на память.Напомним, накануне Тверь посетил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, он подарил синтезатор 5-летней девочке, такое пожелание юная тверичанка отправила на «Елку желаний».