Акустический экран будет смонтирован на трассе М-10 в районе нового корпуса суворовского училища. Соответствующая аукционная документация размещена на сайте Госзакупок.С помощью аукциона будет найден подрядчик на изготовление документации и выполнение инженерных изысканий по установке акустического экрана.Как поясняют в ФКУ Упрдор «Россия», это сооружение, уменьшает шум от автомобильной или железнодорожной трассы. Стоимость закупки — 1,2 млн рублей.Установить шумозащитный экран собираются с левой стороны (при движении со стороны Москвы) на участке трассы в районе 174 — 175 километров в черте Твери. Экран закроет от трассы суворовское училище.Завершить работы должны до 31 октября 2021 года.